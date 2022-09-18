Artem_Shtyk

5 років програмую сайти у програмі Brackets. Працюю з цілеспрямованими і чіткими людьми України та ЄС (При замовленні до 1 жовтня знижка 15%).

Мене звати Артем і я займаюся HTML-версткою. Працюю в програмі Brackets протягом 5 років, а також закінчив академію по HTML&CSS верстці. Надаю вам гарантії працювати до останньої правки. Спочатку виконую задачу, а потім отримую кошти.

Етапи роботи зі мною:

1. Отримую задачу

2. Детально ознайомлююсь з матеріалом.

3. Приступаю до роботи

4. Виконую всі необхідні правки

5. Завантажую на хостинг, щоб клієнт міг оцінити роботу

6. Отримую кошти

7. Надсилаю архів з файлами

Приймаю оплату на карту Монобанк(MasterCard)

Зв'язатися зі мною можна на біржі(в месенджері) або пишіть на почту [email protected]