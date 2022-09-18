Artem_Shtyk

5 років програмую сайти у програмі Brackets. Працюю з цілеспрямованими і чіткими людьми України та ЄС (При замовленні до 1 жовтня знижка 15%).
Мене звати Артем і я займаюся HTML-версткою. Працюю в програмі Brackets протягом 5 років, а також закінчив академію по HTML&CSS верстці. Надаю вам гарантії працювати до останньої правки. Спочатку виконую задачу, а потім отримую кошти.
Етапи роботи зі мною:
1. Отримую задачу
2. Детально ознайомлююсь з матеріалом.
3. Приступаю до роботи
4. Виконую всі необхідні правки
5. Завантажую на хостинг, щоб клієнт міг оцінити роботу
6. Отримую кошти
7. Надсилаю архів з файлами
Приймаю оплату на карту Монобанк(MasterCard)
Зв'язатися зі мною можна на біржі(в месенджері) або пишіть на почту [email protected]