Artem_maysuk

Артем
Профіль:
Молодий та цілеспрямований особистість зі страхом досягнення нових викликів і навичок. Зацікавлений у роботі, пов'язаній з текстовим вмістом, добре орієнтований у використанні комп'ютера та маючий знання англійської мови на рівні A2, з активним покращенням та розвитком.
Освіта:
•
Загальноосвітня школа першого третього ступеня, рік вступу - 2013
•
Навчаюсь у 11 класі
Навички:
•
Добре володію комп'ютером та знайомий з основними програмами, такими як Microsoft Office.
•
Відмінне володіння українською мовою дозволяє ефективно працювати з текстом та забезпечувати високу якість відтворення інформації.
•
Займаюсь вдосконаленням своєї англійської мови, починаючи з рівня A2.
•
Вміння швидко та ефективно шукати інформацію в Інтернеті та використовувати її для досягнення поставлених цілей.
Особисті якості:
•
Заохочений до праці та готовий приймати нові виклики.
•
Акуратний, уважний до деталей та вимог, які виставляються до завдань.
•
Прагну до досягнення високих результатів у всьому, що роблю.
Контактна інформація:
•
Електронна пошта: [email protected].