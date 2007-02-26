Artem_maysuk

Моє резюме. Завжди радий працювати:)

Артем

Профіль:

Молодий та цілеспрямований особистість зі страхом досягнення нових викликів і навичок. Зацікавлений у роботі, пов'язаній з текстовим вмістом, добре орієнтований у використанні комп'ютера та маючий знання англійської мови на рівні A2, з активним покращенням та розвитком.

Освіта:

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Загальноосвітня школа першого третього ступеня, рік вступу - 2013

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Навчаюсь у 11 класі

Навички:

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Добре володію комп'ютером та знайомий з основними програмами, такими як Microsoft Office.

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Відмінне володіння українською мовою дозволяє ефективно працювати з текстом та забезпечувати високу якість відтворення інформації.

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Займаюсь вдосконаленням своєї англійської мови, починаючи з рівня A2.

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Вміння швидко та ефективно шукати інформацію в Інтернеті та використовувати її для досягнення поставлених цілей.

Особисті якості:

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Заохочений до праці та готовий приймати нові виклики.

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Акуратний, уважний до деталей та вимог, які виставляються до завдань.

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Прагну до досягнення високих результатів у всьому, що роблю.

Контактна інформація:

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Електронна пошта: [email protected].