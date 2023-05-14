"Дай мне хоть один шанс, и ты поймёшь, я - то что надо"

Меня зовут Артём. А большинству моих клиентов я знаком под ником Artem_music🤝

Я молодой диктор и саунд-дизайнер

Собственная студия

Делаю готовый продукт.

🔥Сделаю для вас качественную озвучку текста. В нужной интонации и с правильно расставленными акцентами🔥

👉Что вы получаете при заказе

Озвучку текста объемом до 20 слов

Отбор дублей и монтаж записи

 Коммерческую (студийную /эфирную) обработку голосовой дорожки.

👍Вы получите финальную дикторскую запись голоса "под ключ".

️Доп. опции:

➕ Наложение озвучки на видео

➕ Предоставление авторского музыки

➕ Синхронизация озвучки под видео

Дополнительные примеры работ вышлю по вашему запросу.🤝Пишите! Я отвечу на все ваши вопросы