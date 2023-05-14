"Дай мне хоть один шанс, и ты поймёшь, я - то что надо"
Меня зовут Артём. А большинству моих клиентов я знаком под ником Artem_music🤝
Я молодой диктор и саунд-дизайнер
Собственная студия
Делаю готовый продукт.
🔥Сделаю для вас качественную озвучку текста. В нужной интонации и с правильно расставленными акцентами🔥
👉Что вы получаете при заказе
Озвучку текста объемом до 20 слов
Отбор дублей и монтаж записи
Коммерческую (студийную /эфирную) обработку голосовой дорожки.
👍Вы получите финальную дикторскую запись голоса "под ключ".
️Доп. опции:
➕ Наложение озвучки на видео
➕ Предоставление авторского музыки
➕ Синхронизация озвучки под видео
Дополнительные примеры работ вышлю по вашему запросу.🤝Пишите! Я отвечу на все ваши вопросы