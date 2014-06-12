Artemgusev

$500
поправить верстку для сайта пароли /доступы скинул в личку поправить верстку , прописать мета инфо , в общем сделать сайт пригодным для дальнейшего продвижения
Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
поправить верстку для сайта пароли /доступы скинул в личку поправить верстку , прописать мета инфо , в общем сделать сайт пригодным для дальнейшего продвижения
Продвинуть сайт в топ Необходимо продвинуть сайт в топ 10 , сайт меховых изделий , сайт еще не создан , планирую чтоб в июле уже был. Нужны продажи в с ноября, так что в топ ...
Добрый день , нужен сайт для интернет магазина меховых изделий. Желательно , чтоб сайт был готов в июле , чтоб к ноябрю уже иметь позиции в поисковиках.
Специалист по сео текстам , нужны тексты на пролвигаемые страницы , порядка 25 000 знаков стоимость и сроки ?