Artemgusev

Гусев Артем Artemgusev

 
39 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Хороший Я ! ))

Интернет-магазин меховых изделий

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвинуть сайт в топ

    $1000

    Продвинуть сайт в топ Необходимо продвинуть сайт в топ 10 , сайт меховых изделий , сайт еще не создан , планирую чтоб в июле уже был. Нужны продажи в с ноября, так что в топ ...

    Поисковые системы (SEO)32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сео тексты

    Специалист по сео текстам , нужны тексты на пролвигаемые страницы , порядка 25 000 знаков стоимость и сроки ?

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$370
10 баллов
9 лет назад
Поправить верстку для сайта
Адекватный и платежеспособный заказчик , рекомендую!
Отлично справился с поставленной задачей ! Спасибо.
Ответный отзыв
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Сео тексты
Спасибо за работу, заказчик адекватный и платежеспособный , рекомендую сотрудничать !
Спасибо огромное , тексты подошли , все написано качественно , уникальность высокая, буду обращаться. Всем рекомендую !!!
Ответный отзыв