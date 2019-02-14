Добрый день. Интересует разработка приложения: для создания, редактирования, автопостинга, и планирования публикаций в социальные сети. Приложение в первую очередь должно работать на ios, если вы можете сделать приложение адаптируемое и для сайта и для android это ...
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- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Интересует создание видеосайта для просмотра фильмов и сериалов, с возможностью автоматического (или с минимальным вмешательством) наполнения. Помимо создания сайта потребуется консультация по его настройке запуску и по особенностям его дальнейшего функционирования. Примеры сайтов с понравившимся ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Интересует создание сайта с обучающими материалами. На сайте должны быть реализованны следующие возможности: -регистрация в личном кабинете -возможность просмотра обучающих материалов онлайн Примеры подходящих мне сайтов в скриншотах, более подробная информация при обсуждении в ЛССайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад