Artemhruc

Артём Хрущёв Artemhruc

 
30 летРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для редактирования постов

    Добрый день. Интересует разработка приложения: для создания, редактирования, автопостинга, и планирования публикаций в социальные сети. Приложение в первую очередь должно работать на ios, если вы можете сделать приложение адаптируемое и для сайта и для android это ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание видеосайта

    Добрый день. Интересует создание видеосайта для просмотра фильмов и сериалов, с возможностью автоматического (или с минимальным вмешательством) наполнения. Помимо создания сайта потребуется консультация по его настройке запуску и по особенностям его дальнейшего функционирования. Примеры сайтов с понравившимся ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт с обучающими материалами

    Добрый день. Интересует создание сайта с обучающими материалами.  На сайте должны быть реализованны следующие возможности: -регистрация в личном кабинете -возможность просмотра обучающих материалов онлайн Примеры подходящих мне сайтов в скриншотах, более подробная информация при обсуждении в ЛС

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад