Artemida2233

Я начинающий фрилансер, готов взлететь в мир творчества и успеха! Если вы ищете копирайтера, переводчика или специалиста по работе с текстом и фотографиями, то вам повезло, что вы здесь!



Копирайтинг:

У меня в кармане идеи, слова и энергия, чтобы создавать тексты, которые не только захватывают внимание, но и о людях следят в сердцах вашего мира. Будь то продающие тексты для вашего бизнеса или креативные статьи для блога — я здесь, чтобы воплотить ваши идеи в словах.



Перевод текста:

Грёзы о глобальном успехе? Я вас понимаю! Могу помочь вам увеличить свой контент за счет социальных барьеров. Свободно владею несколькими языками и обеспечиваю точные и стильные переводы, сохраняя оригинальный смысл и эмоции.



Работа с текстом и фотографиями:

Слова не всегда нужны, чтобы рассказать историю. Я фокусируюсь не только на текстах, но и на визуальном контенте. Обработка фотографий, создание привлекательных подписей - давайте сделаем ваш контент запоминающимся!