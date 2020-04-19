Artemida27

Создание современного и уникального дизайна для Вашего сайта за адекватную стоимость.

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Меня зовут Ксения. Я специализируюсь на разработке дизайна одностраничных и многостраничных сайтов. К созданию дизайна сайта отношусь как к творческой задаче, требующей максимальной отдачи и внимания к деталям.

Соблюдаю сроки, а также полностью согласовываю работу с заказчиком. Со мной всегда можно связаться через вк, скайп, icq, почту или телефон.

Почему со мной удобно сотрудничать?

- всегда готова оперативно ответить на любые возникшие вопросы и внести правки по проекту

- создаю современный и удобный дизайн, ориентируясь на последние изменения в мировых трендах

- при необходимости разработаю баннеры, логотипы и прочие графические элементы интерфейса

- в результате моей работы вы получите дизайн-макет проекта в формате PSD с подписанными и упорядоченными слоями, что безусловно облегчит работу другим специалистам

_____________________________________________________________________

Я работаю по демократичным ценам:

Лендинг от 4 500 р. (5-7 дней)

Главная страница от 4 500 р. (5-7 дней)

Внутренние страницы от 1 500 р. (1-3 дня)

Логотипы от 1 000 р. (1-2 дня)

Баннеры от 600 р. (1 день)

(Точную стоимость мы оговариваем после детального ознакомления с задачей)

Как происходит сотрудничество?

1. Обсуждаем техническое задание. При необходимости я помогу Вам его составить (провожу интервью, на котором мы совместно заполняем бриф)

2. Создание прототипа. Согласование расположения всех блоков, заголовкови функциональных элементов макета, при необходимости внесение корректировок.

3. Оплата макета. Для Вашего удобства расчёт со мной происходит поэтапно

При заказе лендинга:

Внесение предоплаты (50% от стоимости) за десктопную версию

По готовности дизайна десктопной версии внесение оставшейся стоимости

Расчёт за адаптивные версии сайта (при необходимости)

При заказе многостраничного сайта:

Оплата только за главную страницу

Оплата за внутренние страницы

Оплата за адаптивные версии сайта (при необходимости)

Разработка дизайна лендинга или главной страницы многостраничного сайта. Высылаю макет Вам на согласование, при необходимости вношу правки.

5. При работе над многостраничным сайтом приступаю к разработке дизайна внутренних страниц, высылаю макет на согласование, при необходимости также вношу правки.

6. Окончательное согласование проекта, Вы вносите оставшуюся плату за проект, я отправляю исходники в формате PSD, полностью готовые к вёрстке.

7. По окончанию сотрудничества предлагаю обменяться отзывами как способ формирование моей и Вашей репутации.

В результате Вы получаете:

Красивый и понятный пользователю сайт с продуманным дизайном и структурой.

Грамотно организованный дизайн-макет в формате PSD с подписанными слоями и папками для удобной работы верстальщика с исходниками.

Бережное отношение к Вашему времени.

Обратную связь на всем этапе работы над проектом.

Особое внимание к аккуратности проработки интерфейса и качеству макета.

Skype – artemida_1997

Email – [email protected]

Telegram – ksurashanti

Whatsup – +7(906)716-49-70

Через личные сообщения на сервисе

Для расчета я использую:

Сбербанк.Онлайн

Рокетбанк

Webmoney

Яндекс. Деньги

QIWIкошелек

Обращайтесь, я всегда рада нашему сотрудничеству!