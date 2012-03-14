Создание простых графических объектов

Список профессиональных навыков -

Технология / Период использования

Adobe Photoshop/ с 01.07.13

Adobe Illustrator/ с 16.08.2012

Corel Draw/ с 14.03.2012

Я только начал осваивать ремесло фрилансера, и поэтому пока что могу предложить только профессиональную работу по созданию не очень сложных графических объектов (визитка, баннер, логотип, пиксел-арт/иконка, иллюстрация, шаблон сайта, коррекция фотографий) по сниженным расценкам.

На сегодняшний день я активно изучаю современные средства работы с графикой (Adobe Photoshop — стараюсь сдать тест с результатом в 100%). Так же, кроме теории, я по максимуму берусь за любую работу, что бы получить именно практический опыт и наработать портфолио.

Мне нравится работать в сфере графического дизайна (выбор направления обусловлен склонностью к рисованию с детства), и я стремлюсь к достижению высшего качества труда (все графические решения проходят строгую проверку на тщательность исполнения и соответствия тех. заданию, если вы недовольны качеством работы, я возвращаю деньги, вы не используете мою работу).

При необходимости я бесплатно подготавливаю техническое задание, календарный график работ, договор подряда, что бы вы могли контролировать мою работу. Так же я веду ежедневную отчетность производства и по вашему желанию готов предоставлять вам промежуточные (данные о работе, выполненные за день) или систематические отчеты.