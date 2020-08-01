Любая корректировка под заказчика!

На сервисе я зарегистрировался совсем недавно, и имею мало опыта работы в таком формате.

Однако уже больше 2х лет работаю в рекламном агентстве, и имею хороший опыт в работе, как таковой.

Готов ответить на любые вопросы, выполнять тестовые задание, поддерживать клиента даже после совершения сделки. Всегда рад помогать людям.

Поскольку никакой репутации на сервисе я пока-что не имею, могу дать честное слово, что отнесусь к любой работе с максимальной долей ответственности, и отдамся любому, даже самому простому и дешевому заданию чуть более чем полностью!

Буду рад сотрудничать!