Начинающий php-разработчик
Суть:
Начинающий веб программист ищет не сложные проекты для портфолио.. Работаю за пол цены!
Услуга:
Создание движков, других скриптов
Оплата:
Сделал, показал. Если устроило - оплачиваете, если что то не так, то необходимо вношу небольшие исправления.
Проекты крупнее - по договоренности. Обычно - поэтапная оплата.
Способы оплаты:
Web-Money, Яndex.Деньги, rupay и др. (выберем удобный для вас)
Контакты:
ICQ 380610655.
EMAIL [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!