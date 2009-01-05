Начинающий php-разработчик

Суть:

Начинающий веб программист ищет не сложные проекты для портфолио.. Работаю за пол цены!

Услуга:

Создание движков, других скриптов

Оплата:

Сделал, показал. Если устроило - оплачиваете, если что то не так, то необходимо вношу небольшие исправления.

Проекты крупнее - по договоренности. Обычно - поэтапная оплата.

Способы оплаты:

Web-Money, Яndex.Деньги, rupay и др. (выберем удобный для вас)

Контакты:

ICQ 380610655.

EMAIL [email protected]