Образование
· 2003 г. ПервомайскийПромышленно-экономический техникум
· 2012 г. Елецкий государственныйуниверситет имени И. А. Бунина
Юридический факультет
Кафедра гражданского права
Опыт работы
· 07.2003-05.2004 ООО «Бридкаут»
Должность: юрисконсульт
— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.
соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);
— Организация делопроизводства и контроль документооборота.
· 04.2006-07.2007 ООО «Агрохим»
Должность: юрисконсульт
— Подготовка претензий, ведение переговоров по досудебному
урегулированию споров;
— Подготовка исков, отзывов, ведение дел в арбитражных судах первой,
апелляционной и кассационной инстанций;
— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.
соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);
— Составление трудовых договоров;
— Организация делопроизводства и контроль документооборота.
· 02.2010-12.2015 ООО «Раненбургъ»
Должность: юрисконсульт
— Подготовка претензий, ведение переговоров по досудебному
урегулированию споров;
— Подготовка исков, отзывов, ведение дел в арбитражных судах первой,
апелляционной и кассационной инстанций;
— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.
соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);
— Составление трудовых договоров;
— Организация делопроизводства и контроль документооборота.
Профессиональные навыкии знания
· Знание законодательства;
· Навыки ведения договорной работы;
· Навыки ведения переговоров;
· Навыки ведения претензионно-исковойработы;
· Навыки комплексного юридическогосопровождения и правового обеспечения деятельности компании, регистрация юр.
лиц (внесение изменений, ликвидация);
· Уверенный пользователь ПК.
Знание иностранных языков:
· Английский язык — в рамкахпрограммы университета.
Навыки:
· Структурированностьи самоорганизованность;
· Нацеленность на результат;
· Аналитические способности;
· Доброжелательность;
· Исполнительность;
· Стремление к личностному росту иразвитию;
· Стрессоустойчивость, усидчивость;
· Грамотная устная и письменнаяречь;
· Коммуникабельность,стрессоустойчивость, аккуратность;
· Хобби — занятия спортом(пауэрлифтинг).