ArtemovYY

Юрий ArtemovYY

 
42 годаРоссия/Чаплыгин
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Образование

·        2003 г. ПервомайскийПромышленно-экономический техникум

·        2012 г. Елецкий государственныйуниверситет имени И. А. Бунина

Юридический факультет

Кафедра гражданского права

Опыт работы

·        07.2003-05.2004 ООО «Бридкаут»

Должность: юрисконсульт

— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.

соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);

— Организация делопроизводства и контроль документооборота.

·        04.2006-07.2007 ООО «Агрохим»

Должность: юрисконсульт

— Подготовка претензий, ведение переговоров по досудебному

урегулированию споров;

— Подготовка исков, отзывов, ведение дел в арбитражных судах первой,

апелляционной и кассационной инстанций;

— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.

соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);

— Составление трудовых договоров;

— Организация делопроизводства и контроль документооборота.

·        02.2010-12.2015 ООО «Раненбургъ»

Должность: юрисконсульт

— Подготовка претензий, ведение переговоров по досудебному

урегулированию споров;

— Подготовка исков, отзывов, ведение дел в арбитражных судах первой,

апелляционной и кассационной инстанций;

— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.

соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);

— Составление трудовых договоров;

— Организация делопроизводства и контроль документооборота.

Профессиональные навыкии знания

·        Знание законодательства;

·        Навыки ведения договорной работы;

·        Навыки ведения переговоров;

·        Навыки ведения претензионно-исковойработы;

·        Навыки комплексного юридическогосопровождения и правового обеспечения деятельности компании, регистрация юр.

лиц (внесение изменений, ликвидация);

·        Уверенный пользователь ПК.

Знание иностранных языков:

·        Английский язык — в рамкахпрограммы университета.

Навыки:

·        Структурированностьи самоорганизованность;

·        Нацеленность на результат;

·        Аналитические способности;

·        Доброжелательность;

·        Исполнительность;

·        Стремление к личностному росту иразвитию;

·        Стрессоустойчивость, усидчивость;

·        Грамотная устная и письменнаяречь;

·        Коммуникабельность,стрессоустойчивость, аккуратность;

·        Хобби — занятия спортом(пауэрлифтинг).