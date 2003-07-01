Образование

· 2003 г. ПервомайскийПромышленно-экономический техникум

· 2012 г. Елецкий государственныйуниверситет имени И. А. Бунина

Юридический факультет

Кафедра гражданского права

Опыт работы

· 07.2003-05.2004 ООО «Бридкаут»

Должность: юрисконсульт

— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.

соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);

— Организация делопроизводства и контроль документооборота.

· 04.2006-07.2007 ООО «Агрохим»

Должность: юрисконсульт

— Подготовка претензий, ведение переговоров по досудебному

урегулированию споров;

— Подготовка исков, отзывов, ведение дел в арбитражных судах первой,

апелляционной и кассационной инстанций;

— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.

соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);

— Составление трудовых договоров;

— Организация делопроизводства и контроль документооборота.

· 02.2010-12.2015 ООО «Раненбургъ»

Должность: юрисконсульт

— Подготовка претензий, ведение переговоров по досудебному

урегулированию споров;

— Подготовка исков, отзывов, ведение дел в арбитражных судах первой,

апелляционной и кассационной инстанций;

— Договорная работа (разработка форм договоров, протоколов, доп.

соглашений, обеспечение соблюдения требований законодательства РФ);

— Составление трудовых договоров;

— Организация делопроизводства и контроль документооборота.

Профессиональные навыкии знания

· Знание законодательства;

· Навыки ведения договорной работы;

· Навыки ведения переговоров;

· Навыки ведения претензионно-исковойработы;

· Навыки комплексного юридическогосопровождения и правового обеспечения деятельности компании, регистрация юр.

лиц (внесение изменений, ликвидация);

· Уверенный пользователь ПК.

Знание иностранных языков:

· Английский язык — в рамкахпрограммы университета.

Навыки:

· Структурированностьи самоорганизованность;

· Нацеленность на результат;

· Аналитические способности;

· Доброжелательность;

· Исполнительность;

· Стремление к личностному росту иразвитию;

· Стрессоустойчивость, усидчивость;

· Грамотная устная и письменнаяречь;

· Коммуникабельность,стрессоустойчивость, аккуратность;

· Хобби — занятия спортом(пауэрлифтинг).