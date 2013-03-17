Дизайн-студия

Дизайн-студия Artera предлагает проектирование дизайна интерьеров, разработку дизайн-проектов, ландшафтный дизайн, архитектурное проектирование, графический дизайн, WEB дизайн, дизайн фирменных стилей, дизайн логотипов, ремонты под ключ. А так же живопись, рисунок, скульптура, росписью стен, аэрография.

Дизайн интерьера квартир от студии Artera – это неповторимый, яркий и стильный интерьер подчеркивающий Вашу индивидуальность, позволяющий реализовать все Ваши самые смелые фантазии и желания. При этом мы не просто разрабатываем дизайн-проект Вашей квартиры, т.е. выдаем пакет чертежей ведомостей и панорамных видов. Располагая штатом квалифицированных отделочников, мы готовы довести работу до полной реализации, включая согласование перепланировки, оснащение мебелью и аксессуарами.

Вам стоит знать, что мы:

- Любопытны, а следовательно, беремся за исполнение самых необычных идей

- Поощряем нестандартные интерьерные задачи скидками на наши услуги

- Дорожим вашим временем и ценим аналогичное отношение к нашему

- Работаем умеренно быстро и уверенно качественно

- Не стремимся к количеству заказов, поэтому гордимся чистотой их исполнения