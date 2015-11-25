Знание Delphi, VSB,VSC# MS Office... при неоходимости быстро изучаю нужное

Специализация:

Прикладное ПО, Базы данных.

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* ОБРАЗОВАНИЕ *

Высшееобразование. Диплом с отличием

КемГуки по специальность 080801 «Прикладная информатика (в информационной сфере)»

Квалификация - информатик - аналитик

среднеспециальное. диплом с отличием.

Квалификация - Мастер производственного обучения, техник.

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* ЗНАНИЯ И ОПЫТ *

общий опыт программирования более 4 лет, языки программирования Delphi, MS Access, VSB, VSC#

знание принципов построения баз данных, умение самостоятельно проектировать системы;

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*О себе*

Качества: исполнительный, целеустремленный, коммуникабельный, легко обучаюсь, люблю читать,

смотрю на жизнь с оптимизмом.

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*Сотрудничество*

Подробное и максимально полное ТЗ

Внесение предоплаты в размере 30-50% от суммы проекта.

Я приступаю к работе. Знакомлю Вас с промежуточными результатами работы, учитываю Ваши пожелания ()

Оплачиваете выполненную работу в полном объёме - передаю все исходники.

Обмениваемся отзывами

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*Связь*

ISQ 408101800

e-Mail: [email protected]

﻿ ﻿[email protected]