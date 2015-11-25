Специализация:
Прикладное ПО, Базы данных.
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* ОБРАЗОВАНИЕ *
Высшееобразование. Диплом с отличием
КемГуки по специальность 080801 «Прикладная информатика (в информационной сфере)»
Квалификация - информатик - аналитик
среднеспециальное. диплом с отличием.
Квалификация - Мастер производственного обучения, техник.
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* ЗНАНИЯ И ОПЫТ *
общий опыт программирования более 4 лет, языки программирования Delphi, MS Access, VSB, VSC#
знание принципов построения баз данных, умение самостоятельно проектировать системы;
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*О себе*
Качества: исполнительный, целеустремленный, коммуникабельный, легко обучаюсь, люблю читать,
смотрю на жизнь с оптимизмом.
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*Сотрудничество*
Подробное и максимально полное ТЗ
Внесение предоплаты в размере 30-50% от суммы проекта.
Я приступаю к работе. Знакомлю Вас с промежуточными результатами работы, учитываю Ваши пожелания ()
Оплачиваете выполненную работу в полном объёме - передаю все исходники.
Обмениваемся отзывами
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*Связь*
ISQ 408101800
e-Mail: [email protected]