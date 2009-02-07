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Занимаюсь фото-обработками, фото-монтажем, аватарками, зарисовками. В общем, всем, что попросите (связанное с Adobe Photoshop).

Работаю в Photoshop - 3 года.

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Личная информация

•Деятельность/увлечения: Веб-дизайнер, хостинг, художество, картины, критика, философия, психология, PR, реклама, менеджмент, музыка, продюсирование, сценаристика

•Интересы: Гитара (аккустика, бас, электро - не люблю классические и полуэлектро), люблю Photoshop, люблю красивые пейзажи, картины Художников, люблю рисовать, люблю интернет, люблю убеждать людей, не люблю критиковать - но хорошо это умею.

• Любимая музыка: Deform, Nickelback, Linkin Park, Пиратская станция, Оригами, K-Maro, Paul Vun Duk, Rammstein, Nigthwish, 30 Seconds to Mars, Sting, AMATORY, Смысловые галлюцинации, Сплин и еще много другого.

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Если я вас заинтересовал, я могу рассказать вам обо всем подробно в ICQ.