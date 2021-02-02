Arthur_Gasayniev

Артур Гасайниев Arthur_GasaynievArthur_Gasayniev
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Транскрибация, корректура текстов
Грамотность, хороший слог и структура текста в каждой статье!
Что я могу сделать для вас:
- Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);
- Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;
- Создать и разместить отзывы о Вашей компании на любых интернет площадках: яндекс-маркет, booking.com, tophotels.ru, otzovik.com и др.
- Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!
Стоимость моей работы:
- рерайтинг с вашего исходника - от 1.5$/1000;
- написание и размещение отзывов на различных площадках - от 1$/1000;
- описания товаров и категорий - от 1$ за описание 500зн;
- транскрибация, набор текста и т.д. - оговаривается индивидуально;
- Webmoney - рублевый/долларовый кошелек;
- Банковская карта Сбербанка;
- Банковская карта Тинькофф;
- PayPal.
E-mail: [email protected]
*Тестовые неоплачиваемые задания не выполняю. Считаю, что у меня достаточно опыта, навыков и отзывов на ресурсе.
**В ценах ориентируюсь на доллары. Оплата по курсу или по договоренности.
Действие аккаунта приостановлено!