Arthur_Gasayniev

Транскрибация, корректура текстов

Грамотность, хороший слог и структура текста в каждой статье!

Что я могу сделать для вас:

Генерировать контент любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описания товаров, услуг и др.);

Корректировка текста, исправление грамматических и орфографических ошибок;

Создать и разместить отзывы о Вашей компании на любых интернет площадках: яндекс-маркет, booking.com, tophotels.ru, otzovik.com и др.

Сотрудничая со мной, вы получаете:

Качественную работу, выполненную точно в оговоренные сроки!

Когда я называю качество своим преимуществом, я имею в виду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста - вот результаты моей работы над материалом. С вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.

Стоимость моей работы:

рерайтинг с вашего исходника - от 1.5$/1000;

написание и размещение отзывов на различных площадках - от 1$/1000;

описания товаров и категорий - от 1$ за описание 500зн;

транскрибация, набор текста и т.д. - оговаривается индивидуально;

Способы оплаты:

Webmoney - рублевый/долларовый кошелек;

Банковская карта Сбербанка;

Банковская карта Тинькофф;

PayPal.

Обращайтесь!

E-mail: [email protected]

https://m.vk.com/arthur2602

*Тестовые неоплачиваемые задания не выполняю. Считаю, что у меня достаточно опыта, навыков и отзывов на ресурсе.

**В ценах ориентируюсь на доллары. Оплата по курсу или по договоренности.