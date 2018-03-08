Artideabox

Артем Artideabox

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Нарисуем любой макет, быстро и качественно!

- Фирменный стиль (логотип, визитка, бейдж.)

- Полиграфия (буклет, календарь, блокнот, листовка, плакат, реклама в печатные издания, открытка, приглашение)

- Полиграфия для кафе и ресторанов (меню, тейбл-тенты, флаера, афиши)

- Наружная реклама (оформление магазина, аптеки, ночного клуба, баннер,

х-стойка, вывески, растяжки, таблички, элементы декора и многое другое)

Выполняем нестандартные и сложные задачи в короткие сроки.

Гарантируем креативный подход и профессионализм к каждому макету.

Заказы выполняем строго в оговоренный срок.