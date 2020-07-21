Artist2DUK

Александр Artist2DUK

 
38 летУкраина/Дубно
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка логотипов!

ВНИМАНИЕ!!!!!!!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!

Я создаю логотипы которые продаются и приносят доход!

Если сомневаетесь в готовности стать обладателем настоящего бренда - 

НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЛОГОТИП У МЕНЯ!!!!!!

Кратко о себе:

  • 1. Дизайнер график
  • 2. Работаю только по одному направлению "строю логотипы для целевой аудитории".
  • 3. Полностью переношусь в атмосферу деятельности компании которой нужен логотип.
  • 4. Уникальный логотип всего за 3 дня.
  • 5. Выиграно 500 открытых конкурсов.
  • 6. Разрабатываю логотипы так что при презентации готового бренда, вы скажете - ВАУ!

Процесс работы или часто задаваемые вопросы.

  • 1. Постановка задачи.
  • > Заказчик ставит задачу!
  • > Заполняет бриф (шаблон можно получить, написав мне в ЛС).
  • > Высылает в ЛС.
  • 2. Организационный. Аванс.
  • Заказчик оплачивает 50% от стоимости проекта. Данная сумма - это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы.
  • 3. Исследование сферы.
  • После получения брифа и аванса, изучаю сферу деятельности объекта/субъекта и
  • его целевую аудиторию. Провожу экспресс-анализ конкурентов, изучаю
  • основные бизнес-процессы и социальные взаимодействия (если данную
  • информацию не предоставляет заказчик). Анализируются графические
  • решения, тренды, история становления бизнес-направления.
  • 4. Эскизная часть.
  • > Логотип. Разрабатываю эскизы. Под каждый готовлю визуализацию, для представления
  • "работы" логотипа в условиях максимально приближенным к жизненным.
  • > Фирменный стиль. Строю концепты, под каждый выполняю графическую визуализацию, максимально приближенную к реальной жизни.
  • 5. Доработка.
  • Если у клиента после эскизной части есть рекомендации, рациональные
  • предложения и пожелания, выбранный эскиз дорабатывается и
  • предоставляется новый пакет графики. Важно! >>> Дополнительные правки, свыше 3х повторов, оплачиваются в размере 10% от бюджета проекта!
  • 6. Оплата.
  • Все правки внесены, клиент - утверждает и вносит вторую часть бюджета проекта. Принимаю оплату: приват.
  • 7. Получение клиентом исходных материалов.
  • Высылаю логопак в нужном формате, обмениваемся положительными отзывами и впечатлениями о сотрудничестве.

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Если к Вам обратились от моего имени с других контактов - это мошенники!