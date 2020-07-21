Artist2DUK

Разработка логотипов!
ВНИМАНИЕ!!!!!!!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Я создаю логотипы которые продаются и приносят доход!
Если сомневаетесь в готовности стать обладателем настоящего бренда -
НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЛОГОТИП У МЕНЯ!!!!!!
Кратко о себе:
- 1. Дизайнер график
- 2. Работаю только по одному направлению "строю логотипы для целевой аудитории".
- 3. Полностью переношусь в атмосферу деятельности компании которой нужен логотип.
- 4. Уникальный логотип всего за 3 дня.
- 5. Выиграно 500 открытых конкурсов.
- 6. Разрабатываю логотипы так что при презентации готового бренда, вы скажете - ВАУ!
- 1. Постановка задачи.
- > Заказчик ставит задачу!
- > Заполняет бриф (шаблон можно получить, написав мне в ЛС).
- > Высылает в ЛС.
- 2. Организационный. Аванс.
- Заказчик оплачивает 50% от стоимости проекта. Данная сумма - это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы.
- 3. Исследование сферы.
- После получения брифа и аванса, изучаю сферу деятельности объекта/субъекта и
- его целевую аудиторию. Провожу экспресс-анализ конкурентов, изучаю
- основные бизнес-процессы и социальные взаимодействия (если данную
- информацию не предоставляет заказчик). Анализируются графические
- решения, тренды, история становления бизнес-направления.
- 4. Эскизная часть.
- > Логотип. Разрабатываю эскизы. Под каждый готовлю визуализацию, для представления
- "работы" логотипа в условиях максимально приближенным к жизненным.
- > Фирменный стиль. Строю концепты, под каждый выполняю графическую визуализацию, максимально приближенную к реальной жизни.
- 5. Доработка.
- Если у клиента после эскизной части есть рекомендации, рациональные
- предложения и пожелания, выбранный эскиз дорабатывается и
- предоставляется новый пакет графики. Важно! >>> Дополнительные правки, свыше 3х повторов, оплачиваются в размере 10% от бюджета проекта!
- 6. Оплата.
- Все правки внесены, клиент - утверждает и вносит вторую часть бюджета проекта. Принимаю оплату: приват.
- 7. Получение клиентом исходных материалов.
- Высылаю логопак в нужном формате, обмениваемся положительными отзывами и впечатлениями о сотрудничестве.