Artist2DUK

Разработка логотипов!

ВНИМАНИЕ!!!!!!!БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!

Я создаю логотипы которые продаются и приносят доход!

Если сомневаетесь в готовности стать обладателем настоящего бренда -

НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ЛОГОТИП У МЕНЯ!!!!!!

Кратко о себе:

1. Дизайнер график

2. Работаю только по одному направлению "строю логотипы для целевой аудитории".

3. Полностью переношусь в атмосферу деятельности компании которой нужен логотип.

4. Уникальный логотип всего за 3 дня.

5. Выиграно 500 открытых конкурсов.

6. Разрабатываю логотипы так что при презентации готового бренда, вы скажете - ВАУ!



1. Постановка задачи.

> Заказчик ставит задачу!

> Заполняет бриф (шаблон можно получить, написав мне в ЛС).

> Высылает в ЛС.



2. Организационный. Аванс.

Заказчик оплачивает 50% от стоимости проекта. Данная сумма - это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы.

от стоимости проекта. Данная сумма - это невозвратный аванс, компенсирующий потраченное время и силы.

3. Исследование сферы.

После получения брифа и аванса, изучаю сферу деятельности объекта/субъекта и

его целевую аудиторию. Провожу экспресс-анализ конкурентов, изучаю

основные бизнес-процессы и социальные взаимодействия (если данную

информацию не предоставляет заказчик). Анализируются графические

решения, тренды, история становления бизнес-направления.



4. Эскизная часть.

> Логотип . Разрабатываю эскизы. Под каждый готовлю визуализацию, для представления

. Разрабатываю эскизы. Под каждый готовлю визуализацию, для представления "работы" логотипа в условиях максимально приближенным к жизненным.

> Фирменный стиль . Строю концепты, под каждый выполняю графическую визуализацию, максимально приближенную к реальной жизни.

. Строю концепты, под каждый выполняю графическую визуализацию, максимально приближенную к реальной жизни.

5. Доработка.

Если у клиента после эскизной части есть рекомендации, рациональные

предложения и пожелания, выбранный эскиз дорабатывается и

предоставляется новый пакет графики. Важно! >>> Дополнительные правки, свыше 3х повторов, оплачиваются в размере 10% от бюджета проекта!

>>> Дополнительные правки, свыше 3х повторов, оплачиваются в размере от бюджета проекта!

6. Оплата.

Все правки внесены, клиент - утверждает и вносит вторую часть бюджета проекта. Принимаю оплату: приват.



7. Получение клиентом исходных материалов.

Высылаю логопак в нужном формате, обмениваемся положительными отзывами и впечатлениями о сотрудничестве.

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Если к Вам обратились от моего имени с других контактов - это мошенники!