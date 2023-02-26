Ксения Григорьева Artist_68Artist_68
21 годРоссия/Чебоксары
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Цифровой художник/иллюстратор
Всем привет ,меня зовут Ксюша .Я цифровой художник .
Имею большой опыт в отрисовке артов /портретов /иллюстраций по описанию.
Работаю в программе Фотошоп рисую растровые изображения ,быстро и качественно .
Стиль обширен, от реализма, при детальной прорисовки лиц персонажей и окружения, до минимализма при создании стикеров и тд .
Чтобы заказать у меня арты от вас требуется полный список ваших требований и пожеланий и ,по возможности , можете также присылать примеры картинок с ожидаемой стилистикой .
Открыта ко обсуждениям .
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Персонаж в полный рост1 просмотр
- Иллюстрация в растренет просмотров
- Иллюстрация в растренет просмотров