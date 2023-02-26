Цифровой художник/иллюстратор

Всем привет ,меня зовут Ксюша .Я цифровой художник .

Имею большой опыт в отрисовке артов /портретов /иллюстраций по описанию.

Работаю в программе Фотошоп рисую растровые изображения ,быстро и качественно .

Стиль обширен, от реализма, при детальной прорисовки лиц персонажей и окружения, до минимализма при создании стикеров и тд .

Чтобы заказать у меня арты от вас требуется полный список ваших требований и пожеланий и ,по возможности , можете также присылать примеры картинок с ожидаемой стилистикой .

Открыта ко обсуждениям .