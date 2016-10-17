Опытный программист

Работал в web4.mobi, перешел во фриланс - отсюда пустой профиль

занимаюсь

1. Версткой любой сложности HTML+CSS+JS (Bootstrap3, jQuery, PixelPerfect)

2. Адаптивной и кроссбраузерной версткой

3. Натяжкой сайтов на различные CMS

4. Разработкой сайтов на PHP (YII, symphony и др) и Node.JS (Angular.JS, Deployd и др)

Справлюсь любыми CMS. Пишу сайты на PHP и Node.js, с использование фреймворков и без.

Работаю с дизайнером, по этому любой дизайн на ваш вкус обеспечу