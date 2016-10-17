Опытный программист
Работал в web4.mobi, перешел во фриланс - отсюда пустой профиль
занимаюсь
1. Версткой любой сложности HTML+CSS+JS (Bootstrap3, jQuery, PixelPerfect)
2. Адаптивной и кроссбраузерной версткой
3. Натяжкой сайтов на различные CMS
4. Разработкой сайтов на PHP (YII, symphony и др) и Node.JS (Angular.JS, Deployd и др)
Справлюсь любыми CMS. Пишу сайты на PHP и Node.js, с использование фреймворков и без.
Работаю с дизайнером, по этому любой дизайн на ваш вкус обеспечу
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