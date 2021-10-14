Artkokolove

Иллюстратор

Привет! Меня зовут Любовь. Оно означает - Любовь, поэтому художник по любви. У меня есть классическое художественное образование. Так же, я рисую в диджитал на айпад в программе прокриэйт. Постоянно обучаюсь новым техникам на курсах. Мое вдохновение - это мир вокруг, мода и Вы. Буду рада создать иллюстрацию для Вас или Вашего бренда.В данный момент я рисую:-Портреты,- Открытки- ПринтыЦифровая техника:- Сочный реализм,- Скетч,- Мода,- Акварель,