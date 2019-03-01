Artopchik

Ахмед Artopchik

 
26 летРоссия/Ульяновск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн UI в UE4, Уйма креативных идей для игр, Дизайн интерфейсов

Привет, я Артур. С удовольствием выслушаю ваши предложения.

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1.Занимаюсь тем что создаю шедевральные интерфейсы для проектов в игровом движке UE4.

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2.Так же имею много креативных идей для игр, которые вы разрабатываете.

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3.Так же занимаюсь программированием в игровом движке UE4. (Занимаюсь в UE4 3-й год.)

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4.Так же занимаюсь дизайном и редизайном программ.

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Портфолио
Разработка игр
нет отзывов
$5/час
от $1от 2 дней
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