Привет, я Артур. С удовольствием выслушаю ваши предложения.
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1.Занимаюсь тем что создаю шедевральные интерфейсы для проектов в игровом движке UE4.
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2.Так же имею много креативных идей для игр, которые вы разрабатываете.
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3.Так же занимаюсь программированием в игровом движке UE4. (Занимаюсь в UE4 3-й год.)
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4.Так же занимаюсь дизайном и редизайном программ.
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