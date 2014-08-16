Развитие и Продвижение

Здравствуйте!

Меня зовут Станислав. На данный момент я проживаю в приграничном эстонском городе. Имею беспрепятственную возможность перемещения по России и странам ЕС. Долгое время занимаюсь продвижением товаров и услуг, поиском клиентов и потенциальных партнеров предприятий и другой рекламой. Хорошо знаком с инструментами развития организаций и способами их применения. Также имеется высшее экономическое образование, определенные законченные курсы и водительские права на легковое авто. Свободно владею многими компьютерными программами, в том числе для создания аудио/видео продукции, печатной и электронной рекламы и т.п.

Хочу предложить свою кандидатуру в качестве сотрудника по удаленной работе (разработка и составление одноразовых и долгосрочных кампаний, их оформление, поиск информации и т.п. работа на расстоянии).

С уважением,

[email protected]