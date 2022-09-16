Artrestorearm9

Ретушь и реставрация фото, графический дизайн

Здравствуйте, меня зовут Артём, я фотограф, графический дизайнер, фотохудожник.Занимаюсь профессиональной фотосъёмкой, реставрацией старых фотографии и не только.Делаю работы любой сложности, оцветнение, фотомонтаж, художественная реставрация портретов на памятник, ретушь фотографии из любых мероприятий(свадьба, фотосессия, крестины, дни рождения и т.д)Рад буду помочь с осуществлением ваших идей и дарить радость вам с помощью фотографий.