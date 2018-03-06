Artsty

Олег Ракита Artsty

 
56 летУкраина/Константиновка
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественно ретуширую различные по тематике и жанру фотографии

Качественно ретуширую различные по тематике и жанру фотографии, в строго оговоренные Вами сроки.Работаю оперативно, сохраняя при этом качество работы.Удаляю с лица жирный блеск, выравниваю тон кожи, разглаживаю морщины и удаляю различные дефекты.Отбеливаю зубы и белки глаз, удаляю эффект «красных глаз», добавляю гламурный эффект, произвожу замену фона.Реставрирую старые фотографии.

Портфолио