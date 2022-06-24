Стоимость полного комплекта чертежей (Архитектурный раздел,конструктивный раздел, инженерный раздел, дизайн-проект интерьера, благоустройство и авторское сопровождение проекта) оговаривается отдельно.
Примерный прайслист указан ниже:
АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ (стоимость – 7 - 9 $ /м.кв)
КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ (стоимость – 6 – 7 $ /м.кв)
ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗДЕЛ (стоимость – 6 $ /м.кв)
ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА ( стоимость от 8 $ /м.кв - Базовый до 17 $ /м.кв - Стандарт)
БЛАГОУСТРОЙСТВО (стоимость 6 $ /м.кв)
АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (стоимость 7 $ /м.кв)
3D моделирование и 3D визуализация:
3D визуализация загородного дома от 180$/здание
Многоэтажный жилой дом/БЦ от 350$/здание
Визуализация коттеджного поселка от 700$
3D визуализация жилого комплекса от 800$
Стоимость визуализации включает:
Сборка сецны в 3Ds Max
Подбор 3D моделей
Подбор материалов и текстур
Предусмотрено 2 круга правок (вносим до 30% изменений в сцену)
Рендер 3 картинок в разрешении 1920х1080
Видео презентация 8$ /1сек
Панорамное изображение 20$
Цена за уникальную модель 25$
К работе всегда отношусь с любовью, ответственно и качественно. Но не только я, а и смежники, с которыми я сотрудничаю.
Ознакомится с портфолио можно ТУТ: https://www.facebook.com/groups/Architecture.and.Design.ua/?multi_permalinks=524137304875899¬if_id=1580498706223834¬if_t=group_activity
https://www.behance.net/Artur-