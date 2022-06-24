Разработка проектов (дизайн-проектов) и 3D визуализаций

Стоимость полного комплекта чертежей (Архитектурный раздел,конструктивный раздел, инженерный раздел, дизайн-проект интерьера, благоустройство и авторское сопровождение проекта) оговаривается отдельно.

Примерный прайслист указан ниже:

АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ (стоимость – 7 - 9 $ /м.кв)

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ (стоимость – 6 – 7 $ /м.кв)

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗДЕЛ (стоимость – 6 $ /м.кв)

ДИЗАЙН ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА ( стоимость от 8 $ /м.кв - Базовый до 17 $ /м.кв - Стандарт)

БЛАГОУСТРОЙСТВО (стоимость 6 $ /м.кв)

АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (стоимость 7 $ /м.кв)

3D моделирование и 3D визуализация:

3D визуализация загородного дома от 180$/здание

Многоэтажный жилой дом/БЦ от 350$/здание

Визуализация коттеджного поселка от 700$

3D визуализация жилого комплекса от 800$

Стоимость визуализации включает:

Сборка сецны в 3Ds Max

Подбор 3D моделей

Подбор материалов и текстур

Предусмотрено 2 круга правок (вносим до 30% изменений в сцену)

Рендер 3 картинок в разрешении 1920х1080

Видео презентация 8$ /1сек

Панорамное изображение 20$

Цена за уникальную модель 25$

К работе всегда отношусь с любовью, ответственно и качественно. Но не только я, а и смежники, с которыми я сотрудничаю.

Ознакомится с портфолио можно ТУТ: https://www.facebook.com/groups/Architecture.and.Design.ua/?multi_permalinks=524137304875899¬if_id=1580498706223834¬if_t=group_activity

https://www.behance.net/Artur-

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