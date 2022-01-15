ArturBanga

Добрый(ое,ой) утро, день, вечер, ночи.
Перехожу сразу к конкретике: опыт работы с платформой Youtube имеется,
а также:
+написание текстов, научные проекты: психология, политология, социология, история, экономика;
+навык умения написания оригинального текста;
+написание сценариев (написание текстов для научного проекта на конференцию по психологии, на русском и английском языках) ;
+видео монтаж, создание ряда научных проектов по психологии и философии, а также любительский монтаж(VegasPro,AdobePro,AdobeAud, Ae);
+озвучка текстов - диктор;
+научное знание в области: военной науки, психологии, истории, экономики, социологии, продолжаю развитие в этих областях.
+грамотен, учтив, сдержан.
Готов получить тестовое задание.
Лично о себе: люблю творческую свободу по выданной работе, четкие установки. В ответ требую: учтивость, сдержанность, компетентность, адекватность и внятность.
коммуникабельный, учтивый, честный, автор, пунктуальный, соблюдаю субординацию. Имеется опыт работы в области администрации, написании текстов, сценариев, видео монтаж, креатив