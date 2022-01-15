ArturBanga

Психолог знающий за деятельность в области видеомонтажа

Добрый(ое,ой) утро, день, вечер, ночи.

Перехожу сразу к конкретике: опыт работы с платформой Youtube имеется,

а также:

+написание текстов, научные проекты: психология, политология, социология, история, экономика;

+навык умения написания оригинального текста;

+написание сценариев (написание текстов для научного проекта на конференцию по психологии, на русском и английском языках) ;

+видео монтаж, создание ряда научных проектов по психологии и философии, а также любительский монтаж(VegasPro,AdobePro,AdobeAud, Ae);

+озвучка текстов - диктор;

+научное знание в области: военной науки, психологии, истории, экономики, социологии, продолжаю развитие в этих областях.

+грамотен, учтив, сдержан.

Готов получить тестовое задание.

Лично о себе: люблю творческую свободу по выданной работе, четкие установки. В ответ требую: учтивость, сдержанность, компетентность, адекватность и внятность.

коммуникабельный, учтивый, честный, автор, пунктуальный, соблюдаю субординацию. Имеется опыт работы в области администрации, написании текстов, сценариев, видео монтаж, креатив