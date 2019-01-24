ArturDodzin

Разработка сайтов и приложений

Добрый день, я Артур и я Web- разработчик.Хотите создать сайт? Или вам нужно разработать мобильное приложение? Не проблема.

✔️ Интернет магазин

✔️ Landing Page

✔️ Корпоративный сайт

✔️ Сайт визитка

✔️ Подберу удобную и подходящую под Вашу нишу CMS или сделаю самописный сайт при помощи языков (JavaScript, php).

Разработка мобильных приложений:

✔️ Android

✔️ iOS

✔️ Windows

У Вас есть сайт, но по каким-то причинам он не продает или не закончен? Могу предложить:

✔️ Доработка

✔️ Ремонт сайта

✔️ Обслуживание

Возможно, вам интересно продвижение? Тогда...

СЕО оптимизация. Настройки рекламы: Яндекс директ, Google Adwords.

После сдачи заказанных вами работ, я всегда нахожусь на связи.

Для меня важна моя репутация, поэтому оплату вы производите после предъявления выполненного проекта.

Всегда отвечу на все Ваши вопросы. Звоните