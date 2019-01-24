ArturDodzin

Добрый день, я Артур и я Web- разработчик.Хотите создать сайт? Или вам нужно разработать мобильное приложение? Не проблема.
✔️ Интернет магазин
✔️ Landing Page
✔️ Корпоративный сайт
✔️ Сайт визитка
✔️ Подберу удобную и подходящую под Вашу нишу CMS или сделаю самописный сайт при помощи языков (JavaScript, php).
Разработка мобильных приложений:
✔️ Android
✔️ iOS
✔️ Windows
У Вас есть сайт, но по каким-то причинам он не продает или не закончен? Могу предложить:
✔️ Доработка
✔️ Ремонт сайта
✔️ Обслуживание
Возможно, вам интересно продвижение? Тогда...
СЕО оптимизация. Настройки рекламы: Яндекс директ, Google Adwords.
После сдачи заказанных вами работ, я всегда нахожусь на связи.
Для меня важна моя репутация, поэтому оплату вы производите после предъявления выполненного проекта.
Всегда отвечу на все Ваши вопросы. Звоните