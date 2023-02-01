ArturFrilans

Занимаюсь дизайном логотипов и превью для видео на ютуб

Добрый день, меня зовут Артур ! Я дизайнер логотипов и баннеров , а также могу сделать превью для видео ! Имеется большой опыт работы , на эту биржу я пришел не давно , так как ищу заказы ! Поэтому первое время всем своим заказчиком я все буду делать со скидкой и в короткие сроки ! Всегда за работу берусь с ответственностью ! Если Вы выберете меня , то получите - быстрый , качественный , привлекательный , интересный и индивидуальный заказ ! Я всегда буду рад сделать Ваш заказ ! Отвечу в любое время и приму работу .