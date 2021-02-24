Розробляю веб додатки на мові програмування JavaScript+ReactJS+NodeJS+MySQL. Володію на хорошому рівні фреймворком ReactJS, на якому розроблено Frontend частину власної площадки для оголошень.
Також працюю з фреймворком NodeJS, на даному фреймворці було розроблено Backend для дошки оголошень, використовуючи БД MySQL, та бібліотеку Axios для взаємодії frontend із backend. Сайт з серверним рендером сторінок для вищого начального закладу з можливістю редагування повного вмісту, у якому використовував EJS для шаблоного рендеру усіх вмісту веб сайту.
Володію такими технологіями як:
- JavaScript;
- ReactJS;
- NodeJS;
- Express;
- Axios;
- Mysql;
- Css;
- HTML;
- EJS.