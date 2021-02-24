Розробляю веб додатки на мові програмування JavaScript+ReactJS+NodeJS+MySQL. Володію на хорошому рівні фреймворком ReactJS, на якому розроблено Frontend частину власної площадки для оголошень.

Також працюю з фреймворком NodeJS, на даному фреймворці було розроблено Backend для дошки оголошень, використовуючи БД MySQL, та бібліотеку Axios для взаємодії frontend із backend. Сайт з серверним рендером сторінок для вищого начального закладу з можливістю редагування повного вмісту, у якому використовував EJS для шаблоного рендеру усіх вмісту веб сайту.

Володію такими технологіями як: