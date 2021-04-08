ArturNickos

Веб-дизайнер, верстальшик, 2D аниматор.
О себе
Краткая информация:
- Возраст: 18 лет
- Место жительства: Нижний Новгород
- Образование: Нижегородский Радиотехнический колледж
Опыт работы:
- Веб-дизайн на фрилансе - 6 месяцев
- Вёрстка сайтов - 6 месяцев
- Создание анимации для сайтов - 2 месяца
- Хорошее знаний английского языка
- Знание языков программирования: HTML/CSS, Python, JavaScript
- Умение работы в Photoshop, Figma, Adobe Ilustrator, Adove After Effects
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