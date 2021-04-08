ArturNickos

Артур ArturNickos

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-дизайнер, верстальшик, 2D аниматор.

О себе

Краткая информация:

  • Возраст: 18 лет
  • Место жительства: Нижний Новгород
  • Образование: Нижегородский Радиотехнический колледж

Опыт работы:

  • Веб-дизайн на фрилансе - 6 месяцев
  • Вёрстка сайтов - 6 месяцев
  • Создание анимации для сайтов - 2 месяца
Навыки:

  • Хорошее знаний английского языка
  • Знание языков программирования: HTML/CSS, Python, JavaScript
  • Умение работы в Photoshop, Figma, Adobe Ilustrator, Adove After Effects