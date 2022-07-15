Услуги по 1с

Частный программист, непосредственно исполняю работу

Перечень услуг:

►Установка, внедрение и настройка 1с

►Доработка 1с

►Администрирование (учёта, продажи, производство, пользователей, бэкапы и тд)

►Обновление 1с (платформ, конфигураций)

►Настройка обмена между конфигурациями 1с, а также интеграция

►Полное сопровождение 1с

►Подключение и настройка торгового оборудования

►Помощь в легализации 1с, организация сервера 1с (локальный, облачный)

Гарантия на выполненные работы, оплата по этапам сдачи работы

Специалист 1с, программа 1с