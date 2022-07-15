Услуги по 1с
Частный программист, непосредственно исполняю работу
Перечень услуг:
►Установка, внедрение и настройка 1с
►Доработка 1с
►Администрирование (учёта, продажи, производство, пользователей, бэкапы и тд)
►Обновление 1с (платформ, конфигураций)
►Настройка обмена между конфигурациями 1с, а также интеграция
►Полное сопровождение 1с
►Подключение и настройка торгового оборудования
►Помощь в легализации 1с, организация сервера 1с (локальный, облачный)
Гарантия на выполненные работы, оплата по этапам сдачи работы
Специалист 1с, программа 1с
Действие аккаунта приостановлено!