Финансист, экономист, бухгалтер, аудитор

Предлагаю услуги финансиста, экономиста, бухгалтера, аудитора, кадровика. Берусь за разовые задания, за проект, за временную и постоянную работу. Формирую бюджеты, готовлю бухгалтерскую , управленческую, налоговую, кадровую отчетности, занимаюсь аудитом финансового блока, выявление проблемных мест и их ликвидация, оптимизируют расходы, аудирую учетные финансовые системы, аудирую и оптимизируют внутренние нормативные документы, занимаюсь разработкой систем премирования, занимаюсь восстановлением учетов, готовлю документацию на получение кредитов в банках и многое многое другое. Опыт работы в сфере финансов 7 лет, работал финансистом, аналитиком, бухгалтером, аудитором, экономистом.