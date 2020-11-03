Artur_Voroshilov

☺ Сочный и яркий дизайн! Пока другие говорят, я оформляю.В сфере дизайна 2 года ☺

✅ Smm ✅UI/UX ✅Web ✅Мобильных приложений

 Об о мне:

Привет! Меня зовут Артур, и я дизайнер из Алматы. За плечами множество оконченных официальных курсов по дизайну и 2-х летний опыт в сфере дизайна. Берусь за проекты низкого и среднего уровня, и довожу все до логического завершения. В приоритете создание сочных и ярких, а главное удобных, интерфейсов. Создаю необычные стилистические insta-посты и логотипы компаний.В друзьях для принятия интересных решений и задач есть опытные дизайнеры, smm специалисты, прототипщики. Так что любая задача мне под стать.

 Услуги:

Оформление insta-постов

Оформление insta-сторис

Создание макетов сайта

Создание макетов мобильных приложений

Прорисовка логотипов

Оформление бренд-буков

Оформление призентаций

 Ответственность: