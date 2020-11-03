Artur_Voroshilov

☺ Сочный и яркий дизайн! Пока другие говорят, я оформляю.В сфере дизайна 2 года ☺
✅ Smm ✅UI/UX ✅Web ✅Мобильных приложений
Об о мне:
Привет! Меня зовут Артур, и я дизайнер из Алматы. За плечами множество оконченных официальных курсов по дизайну и 2-х летний опыт в сфере дизайна. Берусь за проекты низкого и среднего уровня, и довожу все до логического завершения. В приоритете создание сочных и ярких, а главное удобных, интерфейсов. Создаю необычные стилистические insta-посты и логотипы компаний.В друзьях для принятия интересных решений и задач есть опытные дизайнеры, smm специалисты, прототипщики. Так что любая задача мне под стать.
Услуги:
- Оформление insta-постов
- Оформление insta-сторис
- Создание макетов сайта
- Создание макетов мобильных приложений
- Прорисовка логотипов
- Оформление бренд-буков
- Оформление призентаций
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @ArcherTeleg
- Phone: +7(705) 700 96-65
Ответственность:
- Уже готов приступить к работе
- Сохраненные нервы
- Постоянный отчет о работе
- Бесплатные вправки и изменения