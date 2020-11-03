Artur_Voroshilov

Артур Ворошилов Artur_Voroshilov

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
&#9786; Сочный и яркий дизайн! Пока другие говорят, я оформляю.В сфере дизайна 2 года &#9786;

Smm        ✅UI/UX         ✅Web          ✅Мобильных приложений 

 Об о мне:

Привет! Меня зовут Артур, и я дизайнер из Алматы. За плечами множество оконченных официальных курсов по дизайну и 2-х летний опыт в сфере дизайна. Берусь за проекты низкого и среднего уровня, и довожу все до логического завершения. В приоритете создание сочных и ярких, а главное удобных, интерфейсов. Создаю необычные стилистические insta-посты и логотипы компаний.В друзьях для принятия интересных решений и задач есть опытные дизайнеры, smm специалисты, прототипщики. Так что любая задача мне под стать. 

 Услуги:

  • Оформление insta-постов 
  • Оформление insta-сторис 
  • Создание макетов сайта 
  • Создание макетов мобильных приложений 
  • Прорисовка логотипов 
  • Оформление бренд-буков 
  • Оформление призентаций 
📞 Связь и контактные данные:

 Портфолио:

BE: https://www.behance.net/studentstudent8

 Ответственность:

  • Уже готов приступить к работе
  • Сохраненные нервы
  • Постоянный отчет о работе
  • Бесплатные вправки и изменения