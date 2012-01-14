РОдился и учился в Казани . :)Люблю свой город.Спорт Кикбоксинг.Красивых девушек.И конечно же люблю работать когда заинтересован в заказе ...)Никогда не брезгал возможностью заработать будь то работа тяжелая или не очень работал лопатой грузчиком охранником строителем крыл кровлю...и тд.Но теперь когда я закончил училище (Кху им Фешина)то я решил работать только по специальности.Эти поиски и привели меня на этот сайт.Жду интересных заказов.))