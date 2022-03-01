Чертежи, 3d модели, визуализация, прототипирование, анимация механизмов, разработка изделий - все сюда!)

Чем я могу быть вам полезен?

Проектирую оборудование от идеи до реального изделия, выполняю чертежи, провожу расчеты на прочность, выполняю прототипирование, делаю визуализацию изделий для презентации заказчику, создаю анимацию сборки и функционирования изделий, производственных линий и предприятий.

Портфолио и описание моих работ вы можете увидеть также на сайте https://www.kolengineer.com/