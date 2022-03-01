Чертежи, 3d модели, визуализация, прототипирование, анимация механизмов, разработка изделий - все сюда!)
Чем я могу быть вам полезен?
Проектирую оборудование от идеи до реального изделия, выполняю чертежи, провожу расчеты на прочность, выполняю прототипирование, делаю визуализацию изделий для презентации заказчику, создаю анимацию сборки и функционирования изделий, производственных линий и предприятий.
Портфолио и описание моих работ вы можете увидеть также на сайте https://www.kolengineer.com/
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Портфолио
- Каркас дома А-фрейм340 просмотров