Пишу уникальные тексты для интернет-магазинов, информационные статьи, продающие тексты, делаю переводы с немецкого и английского

Здравствуйте! Пишу информационные статьи, тексты для интернет-магазинов: на главную, к категориям, описания товаров и т. д., продающие тексты. Знаком с основами SEO и обеспечу необходимые значения SEO-показателей в любом тексте, обладаю стопроцентной грамотностью, владею английским и немецким языками. Выполняю заказы качественно и в срок. Пишите, буду рад сотрудничеству!