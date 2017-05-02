ArtyomDanin

Образование: Пензенский Государственный Университет, 2009-2014, квалифицированный инженер по специальности "Информационно-измерительная техника и технологии".

Пензенский Государственный Университет, 2014-2017, переводчик по специальности "Перевод и переводоведение"

Дополнительно: языковые курсы на Мальте (продолжительность 2 месяца, переводческая практика в ООО "КСП" для сайта www.TravelAsk.ru, волонтёрские программы в Италии, Германии, Испании, Индии.

Дополнительные знания и навыки: свободное владение компьютерными программами Windows XP, Windows 7

Знаниение языков: русский (родной) , английский (advanced), немецкий (beginner)

Личные качества:

ответственность, трудолюбие, оперативность, целеустремлённость, коммуникабельность, организаторские способности, оптимизм, быстрая обучаемость, инициативность.