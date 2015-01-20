Создание сайтов. (Предложение, поддержка для бизнесов с людским лицом)

Сейчас буду нарушать законы рынка и экономики.

Я могу создать любой сайт полностью, запустить, настроить, обучить.

Более того, я могу это сделать быстрее, лучше и главное дешевле любого другого производителя.

Но мое предложение действует не для всех. Я для людей стараюсь, и буду помогать только тем (не только меньшей ценой, вообще), кто тоже старается для людей. Реально.

Т.е. я фактически даю помощь бизнесу, потому что этого сам хочу, без каких либо пальцовок и наоборот - дешевле, а не дороже, но помогаю только тем, кому это нужно. Реально.

Итак. Я могу создать любой сайт, я решаю в процессе работы все возникающие проблемы и непонимания (именно решаю, "коллеги" обычно так строят свою работу и предложения, чтобы обойти все неприятные места), я иду на необходимую помощь вашему проекту, просто если она необходима (дополнительные решения, скорость запуска, меньшая цена).

Так как для начала работы мне нужно выяснить достатьчно много информации, и я не сижу возле телефона, ожидая следующего звонка, при этом обычно я очень занят, то присылайте свои предложения на e-mail, если срочно, можете отправить смс или сделать короткий звонок, сообщить - проверьте письмо от Анатолия, например. Я ознакомлюсь и дам ответ.

В письме нужно указать следующую информацию:

1. Описать для чего вам сайт (для какого бизнеса, дела; какие функции должен выполнять сайт).

2. Какая помощь помимо самой разработки необходима. Например, нужно запустить сайт максимально быстро, либо вы ограничены финансово, либо нужно запрограммировать специфические бизнес-процессы и тп.

3. Указать (в любом случае) срок разработки, стоимость, на которую расчитываете, указать размер сайта (кол-во разделов, примерную стурктуру/функции, специфические функции). А так же укажите, насколько визуально-продвинутым должен быть сайт (дополнительные визуальные эффекты - это необходимая работа, время, деньги и отладка). Т.е. - обычный сайт, или нужно несколько/много эффектов (всплывающих, появляющийся блоков, анимаций и тд).

e-mail: [email protected]

mob.: 067 972-20-78 (для быстрого оповещения)

Я отвечаю на письмо, и дальше мы продолжаем, либо нет. Если мое предложения ясно, то вероятно - да. )