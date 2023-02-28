Android Developer

Доброго дня! Мене звати Артем, мені дуже подобається створювати те, що працює.

І я маю певний досвід у цій справі. У сфері розробки працюю понад 5 років. Весь цей час я брав участь у реалізації різних проектів, починаючи від створення екосистеми розумного будинку (hardware & software) закінчуючи технічною реалізацією методології ITIL на базі HP Service Manager у холдингу Metinvest. За свій кар'єрний шлях я використовував різні мови програмування. Серед них були як дуже поширені (C#, Python, JavaScript…), так зустрічалися і досить екзотичні, на сьогоднішній день (RAD, Delphi). Брав участь у розробці баз даних (на базі Oracle Database, Microsoft SQL Server).

Спробувавши весь цей стек технологій, я зрозумів, що найбільше схильний займатися розробкою мобільних додатків. Однією з причин (але далеко не єдиною) такого вибору стало те, що мобільна розробка дає змогу самому, безпосередньо, використовувати свій продукт, адже дуже часто розробники позбавлені такої можливості.

Я завів обліковий запис розробника Google і почав створювати мобільні додатки, які корисні мені та іншим людям, адже окреме задоволення отримуєш від того, що твоєю програмою користуються люди і вона приносить їм користь.

І, можливо, у мене немає великого комерційного досвіду в цьому напрямку (хоча деякий все ж таки є) вся розробка дуже схожа, а в цьому я дещо розумію.

Я готовий присвятити себе роботі, дотримуватися правил і культури компанії, натомість отримуючи можливість створювати продукт, який добре працюватиме, приноситиме користь людям та прибуток компанії.

Дякую за увагу!