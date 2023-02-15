Привет! Помогу в реализации самых дерзких проектов!;)
Привет!
Меня зовут Артём, я Графический / Веб- дизайнер.
С удовольствием помогу Вам в решении ваших задач.
Работаю в таких графических инструментах как Figma, Photoshop, Illustrator.
Мои услуги:
-Дизайн полиграфической продукции;
-дизайн упаковки;
-дизайн логотипа;
-карточки для маркетплейсов;
-верстка полиграфической продукции;
-дизайн лендингов и многостраничных сайтов;
-дизайн мобильных интерфейсов;
-адаптация дизайна под мобильные устройства;
Проекты и заказы обговариваются индивидуально. Важно наличие технического задания.
Консультация по проекту бесплатна.
Заинтересован в длительном сотрудничестве. Поддерживаю проекты в том числе и после завершения разработки дизайна.
Согласен на длительное сотрудничество.
Я против войны в Украине!