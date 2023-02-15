Привет! Помогу в реализации самых дерзких проектов!;)

Привет!

Меня зовут Артём, я Графический / Веб- дизайнер.

С удовольствием помогу Вам в решении ваших задач.

Работаю в таких графических инструментах как Figma, Photoshop, Illustrator.

Мои услуги:

-Дизайн полиграфической продукции;

-дизайн упаковки;

-дизайн логотипа;

-карточки для маркетплейсов;

-верстка полиграфической продукции;

-дизайн лендингов и многостраничных сайтов;

-дизайн мобильных интерфейсов;

-адаптация дизайна под мобильные устройства;

Проекты и заказы обговариваются индивидуально. Важно наличие технического задания.

Консультация по проекту бесплатна.

Заинтересован в длительном сотрудничестве. Поддерживаю проекты в том числе и после завершения разработки дизайна.

Согласен на длительное сотрудничество.