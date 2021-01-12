Коты верстают!

Я занимаюсь версткой сайтов.

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✔ Хороший уровень знаний HTML5, CSS3, SCSS, FlexBox, BEM, JQ(плагины), GULP4, Git, WORDPRESS.

Валидная, кроссбраузерная верстка, адаптивная верстка

✔ Верстка макетов из Photoshop, Figma, можно в Pixel Perfect(если очень критично:)).

Средний уровень знаний Adobe Photoshop

✔ Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

✚ В дополнение к этому:

❶ Полностью погружаюсь в работу

❷ Не "теряюсь"

❸ Довожу работу до конца.

Процесс работы:

Стоимость и срок определяется по макету (достаточно jpg или ссылка Figma) и Техническому заданию.

5$/час, от 70$, от 2х дней

Работаю по предоплате 50% или Безопасная сделка.

Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия :)

В работу беру только те заказы, которые реально смогу выполнить по качеству и в срок.

✔ Мне важно что бы клиент остался доволен!

Онлайн с 9:00 до 21:00 по МСК.

Выходные дни: Суббота, Воскресенье.

При необходимости работа в выходные так же возможна после обговаривания условий.

Принимаю оплату:

WMR, WMZ (WebMoney)

можно организовать через банк (физ лица)

Перед тем, как вносить предоплату, во избежание ошибок пишите в ЛС

☎ Контактные данные:

Telegram:@arvard

E-mail: [email protected]