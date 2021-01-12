Я занимаюсь версткой сайтов.
✔ Хороший уровень знаний HTML5, CSS3, SCSS, FlexBox, BEM, JQ(плагины), GULP4, Git, WORDPRESS.
Валидная, кроссбраузерная верстка, адаптивная верстка
✔ Верстка макетов из Photoshop, Figma, можно в Pixel Perfect(если очень критично:)).
Средний уровень знаний Adobe Photoshop
✔ Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
✚ В дополнение к этому:
❶ Полностью погружаюсь в работу
❷ Не "теряюсь"
❸ Довожу работу до конца.
Процесс работы:
Стоимость и срок определяется по макету (достаточно jpg или ссылка Figma) и Техническому заданию.
5$/час, от 70$, от 2х дней
Работаю по предоплате 50% или Безопасная сделка.
Для постоянных заказчиков - индивидуальные условия :)
В работу беру только те заказы, которые реально смогу выполнить по качеству и в срок.
✔ Мне важно что бы клиент остался доволен!
Онлайн с 9:00 до 21:00 по МСК.
Выходные дни: Суббота, Воскресенье.
При необходимости работа в выходные так же возможна после обговаривания условий.
Принимаю оплату:
WMR, WMZ (WebMoney)
можно организовать через банк (физ лица)
Перед тем, как вносить предоплату, во избежание ошибок пишите в ЛС
☎ Контактные данные:
Telegram:@arvard
E-mail: [email protected]