Опыт работы 2 года 9 месяцев
Ноябрь 2020 — по настоящее время
ГК "Ставтрэк"
Аналитик группы технической поддержки
Создание и персональная настройка учётных записей, консультация и ведение клиентов по системе мониторинга, контроль оплаты счетов, ведение и контроль отчётности в crm.
Июнь 2020 — ноябрь 20206 месяцев
ГК "Ставтрэк"
Специалист отдела контроля качества
Контроль работы менеджеров первичных продаж (МПП) и службы заботы о клиентах (СЗК), ведение статистики работы менеджеров, ведение портфолио, расчет KPI МПП и СЗК обработка лидов, распределение первичных заявок клиентов, консультирование, корректировка чек-листов, помощь в адаптации, ответственный группы "Благоустройства и актива", помощь в организации мероприятий, работа в Битрикс24, google.docs.
Улучшил систему оценки качества работы менеджеров, что способствовало увеличению количества продаж и достижению рекордного вала.
Февраль 2018 — январь 20202 года
Институт управления бизнеса и права
Старший лаборант кафедры менеджмента
Отвечал за портфолио студентов (создание и ведение личных дел), журналы индивидуальной нагрузки преподавателей и заполнение похожей документации. Выполнение личных заданий зав. кафедрой, информирование преподавателей, а так же за раздачу учебных материалов студентам, помощь в заполнении практик, курсовых и дипломных работ.
Дополнительно работал на полставки сотрудником приемной комиссии сверхурочно.