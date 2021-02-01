Стажер тестировщик

Опыт работы 2 года 9 месяцев

Ноябрь 2020 — по настоящее время

ГК "Ставтрэк"

Аналитик группы технической поддержки

Создание и персональная настройка учётных записей, консультация и ведение клиентов по системе мониторинга, контроль оплаты счетов, ведение и контроль отчётности в crm.

Июнь 2020 — ноябрь 20206 месяцев

ГК "Ставтрэк"

Специалист отдела контроля качества

Контроль работы менеджеров первичных продаж (МПП) и службы заботы о клиентах (СЗК), ведение статистики работы менеджеров, ведение портфолио, расчет KPI МПП и СЗК обработка лидов, распределение первичных заявок клиентов, консультирование, корректировка чек-листов, помощь в адаптации, ответственный группы "Благоустройства и актива", помощь в организации мероприятий, работа в Битрикс24, google.docs.

Улучшил систему оценки качества работы менеджеров, что способствовало увеличению количества продаж и достижению рекордного вала.

Февраль 2018 — январь 20202 года

Институт управления бизнеса и права

Старший лаборант кафедры менеджмента

Отвечал за портфолио студентов (создание и ведение личных дел), журналы индивидуальной нагрузки преподавателей и заполнение похожей документации. Выполнение личных заданий зав. кафедрой, информирование преподавателей, а так же за раздачу учебных материалов студентам, помощь в заполнении практик, курсовых и дипломных работ.

Дополнительно работал на полставки сотрудником приемной комиссии сверхурочно.