Arystan-111

Бюро переводов ТОО "Арыстан-111"

Бюро по переводам ТОО «Арыстан-111» имеет большой опыт работы с техническими, юридическими, экономическими и медицинскими документами. Мы переводим с английского, немецкого, французского, китайского, итальянского, испанского, арабского, турецкого и с других языков. Оказываем синхронные и последовательные переводы. У нас гибкая система скидок для Заказчиков всех уровней и любых объемов по переводу! Если у Вас более 500 страниц на перевод, тогда предоставляем выезд нашего Менеджера к Вам в офис!

8-7172-44-30-38, 22-12-75

8-701-558-51-11, 8-701-428-09-78