Швидко та якісно виконую роботу, маю вищу освіту

Комп’ютерні навички та знання програм:

MS Word – просунутий користувач, MS Excel – просунутий користувач, MS PowerPoint – просунутий користувач, Photoshop.

Швидкий набір тексту з будь яких форматів (фото, рукопис, т.д). Підготовка презентацій, з класичні або з особливим дизайном сучасного стилю, анімація, створення 2D ілюстацій для кращого наповнення.

Додаткові навички:

Сучасні шаблони для документу, обробка фото,написання: творів, есе, контрольних робіт, т.д.

Звертайтесь, залюбки Вам допоможу)