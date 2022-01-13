Начинающий дизайнер интерьера со стоительным образованием.
Отличное знание AutoCad, Photoshop. Развиваю навыки работы в Arhicad и скетчи.
Создаю концептуальные коллажи с комплектацией;
Разрабатываю планировки с учётом эргономики;
Подготавливаю необходимый комплект чертежей: обменный план, план расстановки мебели, план пола, план потолка, план привязки осветительных приборов и электрики, план демонтажа, план демонтажа, развёртки стен, подготовка ведомостей отделки и т.д.
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