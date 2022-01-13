AsOllya

Ольга AsOllya

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

 Начинающий дизайнер интерьера со стоительным образованием. 

Отличное знание AutoCad, Photoshop. Развиваю навыки работы в  Arhicad и скетчи. 

Создаю концептуальные коллажи с комплектацией;

Разрабатываю планировки с учётом эргономики;

Подготавливаю необходимый комплект чертежей: обменный план, план расстановки мебели, план пола, план потолка, план привязки осветительных приборов и электрики, план демонтажа, план демонтажа, развёртки стен, подготовка ведомостей отделки и т.д.