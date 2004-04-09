AsadAlimatov

Интернет-маркетолог/Seo-специалсист/Таргетолог. Опыт в seo 2 года.

Здравствуйте! Меня зовут Асад.

Я - Seo-cпециалсит

Обо мне

Родом из Узбекистана. Родился в Душанбе.

Любитель фитнеса и футбола. Чтобы быть продуктивным в работе - после хорошего продуктивного дня, я выхожу прогуляться в город.

К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца. Мой опыт в продвижении сайтов - 2.5 года на момент на момент написание резюме.

О работе с Клиентом:

- всегда иду на встречу клиенту

- прежде всего качество, скорость на втором плане

- работаю до последней правки, чтобы клиент был доволен

- буду очень внимателен к мелочам

- сопровождаю проект даже после его завершения

Ключевые навыки:

- Seo оптимизация;

- Seo;

- Поисковая оптимизация сайта;

- Внутренняя оптимизация сайта;

- Внешняя оптимизация сайта;

- Технический аудит сайта ;

- Поведенческие факторы;

- Коммерческие факторы;

- Работа с ссылочной массой;

- Работы с текстовыми факторами сайта;

- Составление семантического ядра;

- Яндекс Директ ;

- Работа в Excel;

- html/css;

- Работа с техническими заданиями;

- Работа с навигацией и внутренней перелинковкой сайта;

- Работа с системами аналитики ( Яндекс. Метрика, Google Analytics -Сертификат);

- Опыт работы с различными CMS (Bitrix, Worpress, Joomla, Tilda);

Связаться со мной:

[email protected] - почта

Также всегда слежу за сообщениями на бирже!