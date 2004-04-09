AsadAlimatov

Здравствуйте! Меня зовут Асад.
Я - Seo-cпециалсит
Обо мне
Родом из Узбекистана. Родился в Душанбе.
Любитель фитнеса и футбола. Чтобы быть продуктивным в работе - после хорошего продуктивного дня, я выхожу прогуляться в город.
К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца. Мой опыт в продвижении сайтов - 2.5 года на момент на момент написание резюме.
О работе с Клиентом:
- всегда иду на встречу клиенту
- прежде всего качество, скорость на втором плане
- работаю до последней правки, чтобы клиент был доволен
- буду очень внимателен к мелочам
- сопровождаю проект даже после его завершения
Ключевые навыки:
- Seo оптимизация;
- Seo;
- Поисковая оптимизация сайта;
- Внутренняя оптимизация сайта;
- Внешняя оптимизация сайта;
- Технический аудит сайта ;
- Поведенческие факторы;
- Коммерческие факторы;
- Работа с ссылочной массой;
- Работы с текстовыми факторами сайта;
- Составление семантического ядра;
- Яндекс Директ ;
- Работа в Excel;
- html/css;
- Работа с техническими заданиями;
- Работа с навигацией и внутренней перелинковкой сайта;
- Работа с системами аналитики ( Яндекс. Метрика, Google Analytics -Сертификат);
- Опыт работы с различными CMS (Bitrix, Worpress, Joomla, Tilda);
Связаться со мной:
[email protected] - почта
Также всегда слежу за сообщениями на бирже!