Только качественно и в срок -- вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.

Моя цель предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги . Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе 3-ти летнего опыта прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату“

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная адаптивная. Только чистый и понятный код

- Верстаю из Figma.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- СSS3\JS анимация сайтов.