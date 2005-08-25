Моя цель предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе 3-ти летнего опыта прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mall: [email protected]
Teлегpaм: @asadull9h
Linkedin:
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату“
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная адаптивная. Только чистый и понятный код
- Верстаю из Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- СSS3\JS анимация сайтов.