Образование высшее - юридическое и экономическое
Большой опыт работы по написанию студенческих работ - рефератов,контрольных, курсовых.
Грамотное написание авторских текстов на разные темы.
Выполняю работы по международной экономике, международному праву, международной информации, истории, литературе, социологии, философии, психологии, БЖД, маркетингу, менеджменту.
Опыт работы в данной сфере около 5 лет.
E-mail: [email protected]
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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