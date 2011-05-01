Образование высшее - юридическое и экономическое

Большой опыт работы по написанию студенческих работ - рефератов,контрольных, курсовых.

Грамотное написание авторских текстов на разные темы.

Выполняю работы по международной экономике, международному праву, международной информации, истории, литературе, социологии, философии, психологии, БЖД, маркетингу, менеджменту.

Опыт работы в данной сфере около 5 лет.

E-mail: [email protected]