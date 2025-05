Пользуюсь Photoshop'ом, uCoz

Деятельность: Слушаю музыку, смотрю аниме, разбираюсь в системе Ucoz, пользуюсь Photoshop

Интересы: Ucoz, Аниме, Рок, Музыка, Фильмы, Maddyson, Sibnet, Девушки

Любимая музыка: Linkin Park, Nirvana, Blue Stahli, Muse, Red, Bring Me The Horizon, X-Ray Dog, Manafest, Zebrahead, Metallica, Three Days Grace, The Prodigy, RTPN, Nickelback, Skillet, Pendulum, Rammstein, 10 Years, Hollywood Undead, Panik, Celldweller, System Of A Down, Sonic Syndicate, Lumen, Rise Against