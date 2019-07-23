Full Stack Web разработчик

Я работаю веб-разработчиком уже несколько лет, специализируюсь на веб-сайтах на основе популярных CMS и самописных систем. В течение нескольких лет я разрабатывал веб-сайты для клиентов из России, Казахстана, Украины и Белоруссии.

Моя цель - всегда соответствовать ожиданиям моего клиента.

Подводя итог, у меня есть большой опыт в следующих областях:

CMS:

WordPress, Drupal, Joomla, MODX, 1С-Битрикс. Все это с интеграцией электронной коммерции.

Web Builders:

WordPress.com, Squarespace, Shopify, Business Catalyst, Weebly, Yola, Wix, Сервисы Google, Blogger. Все это с интеграцией электронной коммерции.

Решения для электронной коммерции:

Shopify, Volusion и BigCommerce.

Административная поддержка:

Консультирование и техническая поддержка.

Дизайн и мультимедиа:

Дизайн логотипов, графический дизайн и полиграфический дизайн.

Обслуживание клиентов:

Поддержка по телефону, электронной почте, мессенеджерам.

Продажи и маркетинг:

SMM, Lead Generation, SEO.

Бизнес-услуги:

Базовый учет, бухгалтерия.