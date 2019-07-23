Я работаю веб-разработчиком уже несколько лет, специализируюсь на веб-сайтах на основе популярных CMS и самописных систем. В течение нескольких лет я разрабатывал веб-сайты для клиентов из России, Казахстана, Украины и Белоруссии.
Моя цель - всегда соответствовать ожиданиям моего клиента.
Подводя итог, у меня есть большой опыт в следующих областях:
CMS:
WordPress, Drupal, Joomla, MODX, 1С-Битрикс. Все это с интеграцией электронной коммерции.
Web Builders:
WordPress.com, Squarespace, Shopify, Business Catalyst, Weebly, Yola, Wix, Сервисы Google, Blogger. Все это с интеграцией электронной коммерции.
Решения для электронной коммерции:
Shopify, Volusion и BigCommerce.
Административная поддержка:
Консультирование и техническая поддержка.
Дизайн и мультимедиа:
Дизайн логотипов, графический дизайн и полиграфический дизайн.
Обслуживание клиентов:
Поддержка по телефону, электронной почте, мессенеджерам.
Продажи и маркетинг:
SMM, Lead Generation, SEO.
Бизнес-услуги:
Базовый учет, бухгалтерия.